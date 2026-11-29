Condividi

Visite: 39

48 Visite

Una prima volta che non dimenticherà mai, Marco Guida. Questo è certo. L’arbitro, nativo di Pompei e appartenente alla sezione di Torre Annunziata (entrambi comuni in provincia di Napoli), è stato designato per dirigere la sfida tra il Sassuolo e la squadra di Massimiliano Allegri. Non aveva mai diretto il Napoli, anche per sua scelta, temendo ripercussioni. Per novanta minuti, è stata una gara gestita in modo inappuntabile. Nel finale, un episodio che è destinato a far parlare: nell’area il pallone rimbalza sul petto di Caleta-Car e poi sulla mano, larga e all’altezza della spalla. Guida non fischia. Dopo pochi istanti viene richiamato al Var da Aureliano e Santoro, ma anche dopo aver rivisto il filmato l’arbitro è rimasto sulla sua posizione, non concedendo il calcio di rigore agli azzurri. Tornando verso il centro del campo, si è colto chiaramente il labiale di Guida: “Decido io”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti