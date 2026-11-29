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Due furti in appartamento, avvenuti a pochi giorni di distanza nella stessa strada, a Posillipo, fanno temere l’azione dello stesso gruppo di malviventi. Nel primo episodio, un ladro vestito di nero e con il volto coperto si è arrampicato fino al terzo piano, entrando da una porta finestra della cucina e portando via gioielli, 10 orologi Cartier e 3.000 euro in contanti. Una telecamera interna ha ripreso i suoi movimenti.

Nel secondo furto, avvenuto nei pressi di piazza Salvatore Di Giacomo, sono stati rubati gioielli e quattro borse griffate per circa 30mila euro. In entrambi i casi le abitazioni erano vuote. La Squadra mobile e il commissariato Posillipo indagano, mentre la polizia scientifica ha effettuato i rilievi e gli investigatori sono alla ricerca di altre immagini di videosorveglianza. Posillipo, insieme a Chiaia e Vomero, resta tra le zone cittadine più colpite dai furti in abitazione.













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