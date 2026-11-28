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Vincenzo Ricci e Teresa Fabozzi sono i due medici oncologi morti nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 2.00 del mattino sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il nodo A1/A16 e il nodo di Acerra-Afragola in direzione Roma, al km 750.
La vettura dopo l’impatto con un altro veicolo ha preso fuoco rendendo difficile il riconoscimento dei corpi delle vittime.
Il tratto autostradale è stato chiuso per diverse ore in attesa della rimozione delle automobili coinvolte nell’incidente.
Chi sono le vittime
Vincenzo Ricci lavorava all’ospedale Rummo di Benevento , mentre Teresa Fabozzi all’Ospedale del Mare. Avevano rispettivamente 50 e 48 anni e risiedevano in provincia di Caserta.