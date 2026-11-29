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La Spagna torna alle urne in una consultazione anticipata che mette in palio molto più della guida della Moncloa. Sono 38,7 milioni gli elettori chiamati a rinnovare il Parlamento, tra cui 1,6 milioni di giovani al debutto, che insieme al voto femminile e a una quota di indecisi stimata intorno al 13% rappresentano l’ago della bilancia di una campagna elettorale segnata da una forte polarizzazione.

Da un lato il premier socialista uscente Pedro Sánchez, al potere dal 2018, punta a conquistare un quarto mandato per fermare l’avanzata delle destre. Dall’altro il leader del Partito Popolare (Pp), Alberto Núñez Feijóo, favorito nei sondaggi, cerca l’affermazione definitiva dopo la vittoria del 2023 rimasta però priva dei numeri per governare. A differenza di tre anni fa, Feijóo non esclude un’alleanza con l’estrema destra di Vox guidata da Santiago Abascal: un’eventualità che, se dovesse rivelarsi decisiva per la maggioranza, riporterebbe per la prima volta l’estrema destra nell’esecutivo spagnolo dalla fine della dittatura franchista.

Sánchez si presenta alle urne dopo una legislatura logorante, aperta dalle polemiche sull’amnistia concessa agli indipendentisti catalani e attraversata da inchieste per corruzione che hanno lambito la sua cerchia familiare, dall’emergenza migratoria a Ceuta e alle Canarie e da due gravi incidenti ferroviari, l’ultimo dei quali costato la vita a 69 persone a fine ottobre. Proprio questi dossier — insieme a emergenza abitativa e carovita — sono stati trasformati da Pp e Vox in un referendum sul “sanchismo”. La crisi di governo era esplosa proprio sul tema della casa, dopo che Pp, Vox e i catalani di Junts avevano bocciato in Parlamento il decreto anti-sfratti e contro il caro affitti, costringendo il premier allo scioglimento anticipato delle Camere.

Per tentare la rimonta, Sánchez ha varato a Camere sciolte un pacchetto di interventi sociali – dall’aumento di pensioni e stipendi pubblici ai tagli fiscali per gli autonomi, fino all’estensione dei congedi familiari – chiamando a raccolta l’elettorato progressista per opporre una “diga rossa” alla “marea nera” e rivendicando, pur tra gli errori ammessi, la direzione intrapresa dal suo governo.

Sul fronte opposto, Feijóo ha puntato su promesse di “verità, decenza e buona gestione”, inseguendo Vox sulla linea dura contro l’immigrazione fino a recarsi a Ceuta per la sesta volta proprio nella giornata di silenzio elettorale. I sondaggi segnalano tuttavia come la crescita di Abascal stia erodendo i consensi dei Popolari, pur tra i timori suscitati dal programma economico di Vox — che prevede tagli alla spesa pubblica da 112 miliardi di euro — e dalle polemiche sulla violenza di genere emerse durante il confronto televisivo a quattro.

Proprio nel dibattito tv si è consumato lo scontro tra le destre e la leader del Frente Amplio, Ada Colau, alla quale Feijóo ha intimato di stare “zittina”, attirandosi accuse di machismo che rischiano di pesare sul consenso femminile. Ed è proprio sulla mobilitazione delle donne e sull’alleanza con Colau e le altre forze progressiste — possibilmente senza dover dipendere nuovamente dai voti di Junts — che Sánchez scommette per ribaltare i pronostici.













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