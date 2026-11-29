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Un terremoto di magnitudo 5 ha colpito la costa occidentale degli Stati Uniti interessando in particolare l’aeroporto di Los Angeles , dove un aereo ha dovuto rinunciare all’atterraggio , secondo quanto mostrato in alcuni video diffusi sui social network.

Il sisma è stato avvertito a Manhattan Beach, vicino alla più grande città della California. Nel loro ultimo bollettino, diramato intorno alle 12:30 ora locale (20:30 Gmt), i vigili del fuoco di Los Angeles hanno confermato che il terremoto non ha causato vittime né danni significativi, aggiungendo che la procedura di emergenza per il sisma è stata conclusa e l’allerta revocata.