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Un terremoto di magnitudo 5 ha colpito la costa occidentale degli Stati Uniti interessando in particolare l’aeroporto di Los Angeles, dove un aereo ha dovuto rinunciare all’atterraggio, secondo quanto mostrato in alcuni video diffusi sui social network.
Il sisma è stato avvertito a Manhattan Beach, vicino alla più grande città della California. Nel loro ultimo bollettino, diramato intorno alle 12:30 ora locale (20:30 Gmt), i vigili del fuoco di Los Angeles hanno confermato che il terremoto non ha causato vittime né danni significativi, aggiungendo che la procedura di emergenza per il sisma è stata conclusa e l’allerta revocata.