Al convegno di Forza Italia «L’Italia che tiene accese le luci», all’albergo Vesuvio, il ministro Antonio Tajani critica la proposta di patrimoniale della sinistra e le politiche sul salario minimo, rivendicando la posizione del suo partito a favore del «salario giusto».

Sul fronte delle elezioni amministrative a Napoli, Tajani sottolinea la necessità di una squadra radicata sul territorio e di un candidato sindaco di area civica, capace di ampliare il consenso del centrodestra. Su Mara Carfagna, indicata da Noi Moderati, precisa che la scelta è ancora aperta e che Forza Italia presenterà una propria proposta. L’obiettivo dichiarato è individuare un candidato napoletano che conosca a fondo la città.