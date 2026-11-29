Condividi

Visite: 48

143 Visite

Giuseppe Conte rischia anche la cassa. Oltre al nome del Movimento 5Stelle e al simbolo, reclamati dal fondatore Beppe Grillo, l’ex premier potrebbe perdere parte del patrimonio del partito, e a quel punto fare campagna elettorale sarebbe un’impresa. «Tecnicamente è possibile», ci dice l’avvocato Lorenzo Borrè, il quale ha partecipato al contenzioso che nel 2021 a Genova ha già dato ragione a Grillo (quello attuale è a Roma, dove ha sede legale il soggetto politico rappresentato da Conte, prossima udienza il 12 gennaio). «Se c’è una condanna con risarcimento danni o un provvedimento astreinte, si dice così in gergo tecnico, se il giudice ordinasse la cessazione dell’uso del nome e del simbolo», spiega Borrè, «potrebbe stabilire una pena pecuniaria giornaliera per ogni giorno di violazione del divieto. L’altra strada, ma parlo in via teorica non partecipando a questo procedimento, è che Grillo abbia preteso un risarcimento da quando ha chiesto il divieto d’uso: Voi mi avete provocato un danno o comunque avete avuto un ritorno economico in senso lato dall’uso abusivo del simbolo, quindi dovete liquidarmi il danno».

Abbiamo consultato anche l’avvocato Gianluigi Pellegrino, specializzato in diritto costituzionale e amministrativo: «Nel caso il giudice riconoscesse l’uso abusivo del simbolo potrebbe andare così. Poi bisogna valutare il caso specifico», sottolinea, «ma se una sentenza stabilisce che una persona vanta un credito nei confronti di un partito allora il soggetto può provare ad aggredire tutto, anche quello che il partito riceve tramite il 2×1000 o da altre fonti di finanziamento. Oppure ci possono essere altre forme esecutive che consentano di pignorarlo futuro». Soltanto nel 2025 dal 2×1000 il Movimento ha incassato 3 milioni 171mila euro. Le entrate complessive sono state 6,24 milioni. Poco più di 3 milioni i provenienti da parte di parlamentari, consiglieri regionali e cittadini. Un ex parlamentare M5s scherza: «Vediamo se Conte spenderà tutto prima dell’eventuale mazzata…».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti