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Centinaia di persone si sono radunate all’esterno della nuova sede dei Volenterosi per Marano, inaugurata domenica 29 novembre. In tanti hanno voluto partecipare all’apertura e augurare buon lavoro al nuovo progetto civico, capeggiato da Ferdinando Bocchetti.

A poco più di un mese dalla presentazione del movimento, i Volenterosi hanno ora un luogo in cui incontrare i cittadini, raccogliere segnalazioni e discutere proposte per la città. Il progetto, nato con il motto «Riorganizziamo la speranza», si propone di coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio nella vita pubblica di Marano.

Tra le iniziative promosse dal gruppo c’è anche la possibilità di accedere a consulenze gratuite in ambito legale, fiscale, tributario, sanitario e sindacale, grazie alla disponibilità di professionisti volontari. L’obiettivo è offrire ai cittadini un primo orientamento su problemi che spesso richiedono competenze diverse e per i quali può essere difficile capire a chi rivolgersi.

Dopo l’inaugurazione, il lavoro dei Volenterosi proseguirà a partire da questa sede. È qui che il gruppo intende dare seguito al confronto con la città, ascoltando le esigenze dei quartieri e lavorando alle proposte che emergeranno dagli incontri.













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