Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, interviene attraverso un post sui social per chiarire le proprie dichiarazioni in merito alle querele presentate nei confronti di alcuni utenti della rete. Il primo cittadino smentisce categoricamente di aver querelato diecimila cittadini, precisando che quella cifra rappresentava un’iperbole utilizzata per evidenziare la frequenza e la gravità delle offese ricevute quotidianamente.
Secondo quanto dichiarato da Manzoni, le azioni legali riguarderebbero una trentina di soggetti, alcuni dei quali querelati più volte, oltre a profili falsi che contribuirebbero ad alimentare un clima di ostilità sui social network. Il sindaco sottolinea come gli attacchi ricevuti non riguardino esclusivamente l’attività politica e amministrativa, ma investano anche la sua sfera personale, l’aspetto fisico e la moralità.