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Michelle Valentino, una ragazza di 14 anni, è tragicamente deceduta dopo aver cenato in una pizzeria ad Acerra. Tornata a casa a Casalnuovo, ha accusato i primi sintomi di malessere, che hanno spinto il padre a portarla urgentemente in ospedale. Purtroppo, nonostante i soccorsi, Michelle è morta poco dopo.

Secondo alcune testimonianze, Michelle avrebbe preso un pezzo di pizza da un’amica, rimuovendo la mozzarella prima di mangiarlo. Tuttavia, il siero del latte sarebbe comunque colato sull’impasto, provocando probabilmente una reazione allergica fatale.

Le autorità stanno ancora indagando sulle cause esatte della morte, mentre la comunità resta sconvolta per la perdita improvvisa della giovane ragazza.













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