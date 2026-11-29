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Il Ministero dell’Istruzione prepara il nuovo piano di reclutamento per l’anno scolastico 2027/2028. Autorizzato il quarto concorso ordinario per 13.868 docenti. Ecco i posti previsti, i requisiti per partecipare, le prove e quando presentare domanda.

Nuove opportunità di lavoro per chi aspira a diventare insegnante. In vista dell’anno scolastico 2027/2028, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato il piano per il reclutamento dei docenti, che potrebbe portare a circa 37mila nuove assunzioni nelle scuole italiane.

Una parte dei posti sarà coperta attraverso le graduatorie già esistenti, mentre un’altra sarà destinata al nuovo concorso ordinario, per il quale è stata ottenuta l’autorizzazione a bandire 13.868 posti.

La procedura interesserà la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo e secondo grado. L’obiettivo è coprire le cattedre vacanti e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato.

Concorso scuola 2027: quanti sono i posti disponibili

Il nuovo concorso metterà a disposizione complessivamente 13.868 posti. Secondo le prime informazioni, la distribuzione prevista è la seguente:

7.668 posti per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e sostegno.

6.200 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, esclusivamente su posto comune.

Non tutte le regioni e le classi di concorso saranno interessate dalla procedura. I posti saranno infatti banditi soltanto per quelle tipologie di insegnamento per le quali risultano esaurite le graduatorie utilizzabili.

La distribuzione territoriale e quella per singola classe di concorso saranno definite attraverso gli allegati ufficiali ai bandi.

37mila assunzioni nel 2027/2028: come saranno distribuiti i posti

Il nuovo concorso rappresenta soltanto una parte del piano di reclutamento del Ministero.

Per il prossimo anno scolastico si stima un potenziale di almeno 37mila assunzioni, attraverso tre diversi canali:

Graduatorie esistenti: circa 16.500 assunzioni attraverso le graduatorie dei precedenti concorsi e le procedure PNRR.

circa 16.500 assunzioni attraverso le graduatorie dei precedenti concorsi e le procedure PNRR. Nuovo concorso ordinario: 13.868 posti.

13.868 posti. Elenchi regionali: ulteriori assunzioni per coprire i posti che resteranno vacanti.

La stima tiene conto anche di circa 23mila pensionamenti previsti.

Il numero definitivo delle immissioni in ruolo sarà stabilito dopo le operazioni di mobilità e la verifica delle effettive cessazioni dal servizio.













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