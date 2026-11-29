Seggi chiusi e attesa per i risultati ufficiali. Le prime proiezioni indicano il Partito Popolare verso la maggioranza assoluta, mentre i socialisti di Pedro Sánchez si fermerebbero al secondo posto. Un segnale politico importante per il governo uscente.
La Spagna chiude le urne con un’affluenza del 67,7% alle ore 18, dato indicato come record. Il confronto tra Partito Popolare (PP) e Partito Socialista (PSOE) ha caratterizzato le ultime rilevazioni prima del voto, ma i primi exit poll delineano uno scenario sfavorevole per Sánchez.
Per il leader socialista si apre una fase delicata: il risultato potrebbe ridisegnare gli equilibri politici del Paese e segnare una battuta d’arresto per la maggioranza uscente.
L’attenzione è ora concentrata sullo scrutinio. Alle 22:30 sono attesi i risultati provvisori, che consentiranno di verificare quanto le prime indicazioni degli exit poll corrispondano al voto effettivo degli spagnoli.