Papa Leone dimesso nel pomeriggio. “Idoneo alla dimissione”

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Papa Leone XIV verrà dimesso dal Gemelli nel primo pomeriggio. Come hanno spiegato i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora nell’ultimo bollettino medico, «in considerazione degli esami del sangue e del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina, e valutato il quadro clinico, il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione». Inoltre, questa domenica, il Pontefice reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio.

Secondo quanto trapelato, i dottori non hanno parlato di una necessità di presidi medici per il Vescovo di Roma, una volta rientrato nel Palazzo apostolico vaticano. Alle 12 ha anche presieduto la messa al decimo piano del Policlinico, dove è stato ricoverato da martedì scorso. I medici che l’hanno avuto in cura per l’asportazione di un tumore al polmone, però, almeno per oggi non terranno nessuna conferenza stampa: al momento è già esauriente il bollettino medico diramato oggi.













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