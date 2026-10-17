ESCLUSIVA. SVOLTA IN CASA GIUGLIANO: ESONERATO DI NAPOLI, ARRIVA PAOLO CANNAVARO

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Svolta sulla panchina del Giugliano dopo la pesante sconfitta interna contro l’Inter Under 23: esonerato Lello Di Napoli, al suo posto è pronto Paolo Cannavaro, attualmente nello staff della Nazionale dell’Uzbekistan.

La firma è attesa nelle prossime ore, dopo la risoluzione del contratto con la federazione uzbeka. L’obiettivo è averlo in panchina già lunedì, nella sfida casalinga contro il Foggia. Se lo svincolo non dovesse arrivare in tempo, toccherà al preparatore atletico Luca Tulino guidare temporaneamente la squadra. La rottura tra Di Napoli e il club si è consumata nelle ultime ore.













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