Marano, l’appello di Michele Izzo: «Basta restare spettatori, con i Volenterosi costruiamo la rinascita della città»

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dalle voci più diverse si leva un grido di allarme per un’azione tesa al rilancio socio-politico-culturale di Marano, ma quando arriva il momento di intervenire nella pratica, tutti restano spettatori. L’unico gruppo a tutt’oggi ad aver intrapreso un percorso dialettico con tutte le forze sane di Marano è quello dei Volenterosi per Marano. Da settimane, i suoi membri incontrano e analizzano a fondo i vari problemi che attanagliano la città, ragionando su come uscire da una situazione incancrenita negli anni, che ha portato Marano a essere lo spettro di se stessa. Il gruppo, composto da numerose realtà sociali, politiche e culturali, ha come unico obiettivo quello di ricercare la strada maestra per riportare Marano agli antichi fasti. Da qui l’invito a tutti coloro che hanno a cuore la rinascita della città a far parte di questo gruppo, per essere attori attivi di un processo che la città merita. Chiunque voglia aderire ed essere protagonista di questa nuova primavera può contattarmi. Marano ha bisogno di te. Non restare alla finestra: diventa protagonista del tuo futuro.

Michele Izzo













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