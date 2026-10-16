Il Papa al telefono con Putin chiede tregua umanitaria nella regione di Kherson

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Degente al Policlinico Gemelli, ma Leone XIV non rinuncia alla sua missione di pace e oggi pomeriggio, 16 ottobre, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, spiegando che il Papa – ricoverato nell’ospedale romano dopo l’operazione per l’asportazione di un adenocarcinoma polmonare – ha espresso a Putin la preoccupazione per la crisi umanitaria che si sta consumando a Oleshky, località lungo la linea di combattimento nella regione di Kherson, sulla riva del fiume Dnepr, occupata dai russi, dove gli abitanti sono allo stremo.

La comunicazione della Santa Sede

“Nel corso della conversazione – si legge nel comunicato della Sala Stampa della Santa Sede – il Santo Padre ha espresso viva preoccupazione per la grave situazione umanitaria nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, chiedendo una tregua per consentire l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l’evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile”. Leone XIV, informa ancora la nota, “ha infine ribadito l’impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace”.













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