Crisi Napoli, Allegri rischia realmente l’esonero?

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Al momento non ci sono voci legate direttamente all’esonero di Allegri da parte del Napoli. Ma è ovvio come la situazione che sta vivendo la squadra sia assolutamente preoccupante.

Gli azzurri hanno perso tre delle prime sette partite in campionato e due su due in Champions League. In totale fanno 5 sconfitte nelle prime 9 sfide stagionali: in pratica, più della metà.

In caso di nuovo passo falso tra qualche giorno contro il Bodo/Glimt, nella terza giornata della Fase Campionato di Champions, la pressione su Allegri diverrebbe difficilissima da gestire: la gara contro i norvegesi rischia insomma di essere chiave per il futuro del tecnico toscano.













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