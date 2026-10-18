Giugliano, presunti maltrattamenti all’asilo nido: presentate tre denunce

Sono in corso le indagini dei carabinieri sui presunti maltrattamenti ai danni di alcuni bambini all’interno dell’asilo nido e istituto scolastico privato “Il Rifugio del Sorriso”, in via San Vito. Al momento sono state presentate tre denunce da parte dei genitori.

La vicenda è emersa dopo la diffusione, in un gruppo WhatsApp di genitori, di un messaggio audio che faceva riferimento a presunti abusi sui piccoli da parte di alcune operatrici della struttura.

L’ascolto della registrazione ha provocato la protesta di numerosi genitori, che si sono radunati davanti alla scuola per chiedere chiarimenti, dando vita a momenti di forte tensione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano, che hanno gestito la situazione e disposto la temporanea chiusura al traffico della strada.

I militari stanno lavorando per ricostruire i fatti e verificare la fondatezza delle accuse. La direzione dell’istituto ha consegnato agli investigatori i filmati delle telecamere di sorveglianza interne, che potranno contribuire agli accertamenti.

Al momento, le accuse restano da verificare e le indagini sono in corso per chiarire quanto sarebbe accaduto all’interno della struttura.