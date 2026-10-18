Marano. Izzo: Stampa libera, specchio della città e linfa vitale della democrazia

In una città che negli anni ha subito un attacco socio-politico e culturale difficile da descrivere, dove a tanti cittadini è stata sottratta la possibilità di essere protagonisti attivi dello sviluppo del territorio, la presenza di una stampa libera, indipendente e scevra da ogni condizionamento rappresenta una risorsa indispensabile.

La stampa è linfa vitale per la comunità, perché consente alla città di guardarsi dentro, riconoscere le proprie criticità e prendere coscienza delle storture strutturali e infrastrutturali che ne condizionano la crescita. Diventa così uno specchio nel quale la comunità può riconoscersi, analizzare i propri limiti e individuare le soluzioni necessarie per costruire un futuro migliore.

È proprio da questa consapevolezza che nasce un principio fondamentale: la stampa libera non va mai criminalizzata, ma rispettata e stimolata a svolgere sempre meglio il proprio ruolo. Il confronto, anche quando è scomodo, rappresenta un elemento essenziale della vita democratica, perché permette di far emergere problemi, responsabilità e verità che altrimenti rischierebbero di rimanere nell’ombra.

Un ringraziamento va a tutti coloro che, attraverso il giornalismo indipendente, continuano a difendere il diritto dei cittadini a essere informati, a esprimere liberamente il proprio pensiero e a partecipare attivamente alla vita pubblica.

La libera informazione è presidio di legalità, strumento di consapevolezza e fondamento irrinunciabile della democrazia. Difenderla significa difendere la dignità di una città e il diritto dei suoi cittadini a immaginare e costruire un futuro diverso.

Michele Izzo