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Ira Fele (FDI): “Sarà strumento di confronto e proposta per arrivare a risultati concreti”  

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Ridurre i tempi di diagnosi dell’endometriosi, che possono arrivare anche a sette anni dalla comparsa dei primi sintomi, e rafforzare la prevenzione e l’assistenza alle donne affette dalla patologia. È tra gli obiettivi dell’intergruppo consiliare regionale “Vivere con l’Endometriosi”, promosso dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Ira Fele, al quale hanno aderito tutti i gruppi di maggioranza e opposizione.

L’iniziativa sarà presentata martedì 20 ottobre, alle ore 11, nell’Aula consiliare della Regione Campania, al Centro Direzionale di Napoli, isola F13.

L’endometriosi è una patologia cronica che può compromettere gravemente la qualità della vita delle donne e avere conseguenze anche sulla fertilità. Una diagnosi tempestiva è fondamentale per avviare percorsi terapeutici adeguati, limitare la progressione della malattia e ridurre il rischio di complicanze.

“Su una patologia che incide profondamente sulla vita di tante donne non possono esserci divisioni politiche – dichiara Ira Fele –. L’adesione di tutte le forze presenti in Consiglio regionale è un segnale importante. Vogliamo contribuire a ridurre i ritardi diagnostici, migliorare l’accesso alle cure e garantire maggiore attenzione ai diritti delle pazienti. L’intergruppo sarà uno strumento di confronto e proposta per arrivare a risultati concreti”.

L’incontro sarà dedicato ai temi della ricerca, dell’innovazione e della tutela dei diritti delle donne affette da patologie croniche spesso invisibili.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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