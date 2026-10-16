X FACTOR. CRESCONO LE QUOTAZIONI DI PATRIZIA NAPOLANO. E’ LA FIGLIA DI UN OPERATORE DEL MERCATO ITTICO DI MUGNANO

C’è anche un pezzo di Napoli e dell’area nord della provincia partenopea tra i protagonisti più attesi della nuova edizione di X Factor. Si chiama Patrizia Napolano ed è la giovane cantante napoletana che, secondo i primi pronostici elaborati dagli esperti Sisal, avrebbe le maggiori possibilità di conquistare la vittoria finale.

La sua quota è di 2,25, un dato che la colloca in cima alle previsioni della vigilia dei Live, in programma al Forum di Assago a partire da giovedì prossimo.

Ma dietro il talento e le ambizioni artistiche di Patrizia c’è anche una storia familiare che ha attirato l’attenzione: la giovane è arrivata sul palco di X Factor mettendosi in gioco nonostante il parere contrario del padre, commerciante al mercato ittico di Mugnano.

Una scelta coraggiosa, quella di inseguire la propria passione musicale, che ora potrebbe trasformarsi in una grande occasione. Patrizia ha conquistato l’attenzione grazie alla sua voce soul e si presenta alla fase decisiva della competizione con i favori del pronostico.

Una possibile quarta vittoria femminile consecutiva

Secondo le quote Sisal, la vittoria di una donna è offerta a 1,60. Se il pronostico dovesse essere confermato, X Factor registrerebbe la quarta affermazione femminile consecutiva, dopo i successi di Sarafine nel 2023, Mimì nel 2024 e Rob nel 2025.

A guidare la squadra di Patrizia è Irama, giudice esordiente nel talent, che con una quota di 2,25 risulta al momento il favorito nella sfida tra i giudici. Un eventuale trionfo della cantante napoletana regalerebbe dunque anche un debutto vincente al suo coach.

Alle sue spalle, tra i principali rivali, c’è Francesco Gabbani, quotato a 3,75, mentre Paola Iezzi, campionessa uscente, è proposta a 5,00.

Napoli sogna con Patrizia

Adesso la parola passa al palco. I Live rappresentano il momento in cui i concorrenti devono dimostrare di saper reggere la pressione, conquistare il pubblico e confermare le aspettative della vigilia.

Per Patrizia Napolano, però, la sfida ha anche un significato personale: trasformare una passione musicale in un percorso concreto, portando il proprio talento davanti a milioni di spettatori.

E mentre il papà continua la sua attività di commerciante al mercato ittico di Mugnano, gli occhi degli appassionati campani sono puntati sulla giovane cantante, che parte tra le favorite per la vittoria di X Factor.

Le quote, naturalmente, sono soltanto pronostici e non garantiscono il risultato. Ma una cosa è certa: la voce di Patrizia Napolano è pronta a giocarsi le sue carte per portare Napoli sul tetto di X Factor.