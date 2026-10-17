Napoli, crisi nera: De Bruyne sbaglia un rigore. Il Venezia resiste e vince

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Il Napoli cade e la crisi si fa sempre più profonda. Adams batte Meret, il Venezia difende il vantaggio e gli azzurri sono costretti a fare i conti con un’altra sconfitta pesante. A rendere ancora più amaro il pomeriggio è il rigore fallito da De Bruyne, occasione sprecata per rimettere in piedi la partita.

Gli azzurri faticano a reagire e non riescono a trovare la via del gol, mentre il Venezia resiste e porta a casa il risultato. Una battuta d’arresto che alimenta dubbi e preoccupazioni: il Napoli non riesce a invertire la rotta e la crisi diventa sempre più nera. Ora servirà una risposta immediata per evitare che il momento difficile si trasformi in una vera e propria emergenza.













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