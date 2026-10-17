Napoli, crisi nera: De Bruyne sbaglia un rigore. Il Venezia resiste e vince

Da
redazione
-
0
NAPLES, ITALY - OCTOBER 01: Kevin De Bruyne during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between SSC Napoli and Sporting Clube de Portugal at Stadio Diego Armando Maradona on October 01, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
Condividi
Visite: 96
29 Visite

Il Napoli cade e la crisi si fa sempre più profonda. Adams batte Meret, il Venezia difende il vantaggio e gli azzurri sono costretti a fare i conti con un’altra sconfitta pesante. A rendere ancora più amaro il pomeriggio è il rigore fallito da De Bruyne, occasione sprecata per rimettere in piedi la partita.

Gli azzurri faticano a reagire e non riescono a trovare la via del gol, mentre il Venezia resiste e porta a casa il risultato. Una battuta d’arresto che alimenta dubbi e preoccupazioni: il Napoli non riesce a invertire la rotta e la crisi diventa sempre più nera. Ora servirà una risposta immediata per evitare che il momento difficile si trasformi in una vera e propria emergenza.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore