VENEZIA-NAPOLI, ALLEGRI DA’ FIDUCIA A LUCCA? LE PROBABILI FORMAZIONI

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Venezia-Napoli, match valido per la 7ª giornata di Serie A 2026/27, si giocherà allo stadio Penzo di Venezia sabato 17 ottobre alle ore 15:00. Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro il Venezia in Serie A (7V, 7N), evitando la sconfitta in tutte le 10 più recenti (6V, 4N) – l’ultimo successo dei lagunari contro i partenopei nel massimo campionato risale all’8 marzo 1942 (4-1 al Penzo).
Probabili formazioni
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola.
Indisponibili: Busio, Sverko, Franjic, Adorante, Duncan, Correia, Bella-Kotchap
Squalificati:
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; McTominay, Lang; Lucca. All. Allegri
Indisponibili: Vergara, Buongiorno, Favasuli, Neres
Squalificati: