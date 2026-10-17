Famiglia nel bosco, la svolta dopo 11 mesi: i bimbi passeranno i weekend con mamma Catherine e papà Nathan

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Una buona notizia nel calvario infinito della Famiglia nel bosco. Una novità attesa da 11 mesi: i tre bambini potranno finalmente trascorrere i weekend, notte compresa, con mamma Catherine e papà Nathan. A comunicarlo è stato l’avvocato Simone Pillon, che assiste la coppia. “Abbiamo appena avuto una splendida notizia: i bambini potranno trascorrere il prossimo fine settimana a casa con i loro genitori, liberamente e senza alcuna presenza estranea alla famiglia”, ha dichiarato il legale in una nota. Il provvedimento rappresenta un ulteriore passaggio verso lo sperato ricongiungimento dopo l’allontanamento dei minori, disposto nel novembre 2025 dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Da allora, i contatti con i genitori erano stati scanditi da incontri organizzati nell’ambito di un percorso graduale.













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