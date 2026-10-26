Marano, ancora allarme truffe telefoniche: il falso maresciallo chiama dalla “caserma”. Nel mirino anche un ex dipendente comunale e un ex consigliere

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Non si ferma a Marano il fenomeno delle telefonate sospette da parte di falsi marescialli che, fingendo di chiamare dalla caserma, tentano di raggirare i cittadini. Negli ultimi giorni, secondo quanto segnalato, anche un ex dipendente comunale e un ex consigliere comunale sarebbero stati contattati dai truffatori.

Il copione è ormai collaudato: una telefonata in cui l’interlocutore sostiene di chiamare dalla caserma e invita la vittima a mettersi in contatto con un presunto maresciallo. Le motivazioni addotte sono diverse e fanno riferimento a presunti adempimenti da sbrigare o a incidenti che richiederebbero un intervento immediato.

L’obiettivo è conquistare la fiducia della persona contattata, facendo leva sulla presunta autorevolezza delle forze dell’ordine e sulla preoccupazione generata dalla notizia ricevuta, per spingerla a compiere passi che potrebbero favorire la truffa.

Fortunatamente, nei casi segnalati negli ultimi giorni, nessuno sarebbe caduto nel tranello. Sia l’ex dipendente comunale sia l’ex consigliere comunale avrebbero riconosciuto la natura sospetta delle telefonate, evitando conseguenze.













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