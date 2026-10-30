Taglio Irpef, risparmio fino a 500 euro all’anno: ecco chi ne beneficia di più

La nuova manovra economica introduce un taglio dell’Irpef che punta a ridurre il peso delle tasse sui redditi medio-alti. La misura prevede l’estensione della fascia di reddito a cui si applica l’aliquota del 33%, che passa da 50mila a 55mila euro.
Il beneficio varia in base al reddito e può andare da un risparmio di circa 8 euro al mese fino a un massimo di 41 euro. In termini annuali, il vantaggio più elevato raggiunge i 500 euro.
A ottenere il risparmio maggiore saranno soprattutto i contribuenti con redditi vicini ai 55mila euro, mentre per chi guadagna meno il vantaggio sarà più contenuto. La misura, quindi, non garantisce lo stesso beneficio a tutti, ma distribuisce il risparmio in modo diverso a seconda del reddito dichiarato.
L’obiettivo dell’intervento è alleggerire la pressione fiscale su una parte dei lavoratori e dei contribuenti, attraverso una revisione degli scaglioni Irpef. Un cambiamento che si tradurrà in un aumento, seppur variabile, del reddito netto mensile.