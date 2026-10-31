Mugnano: sorpreso con la droga. La Polizia trae in arresto un 26enne

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Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Bivio a Mugnano di Napoli, hanno notato a bordo di uno scooter il predetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un’altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il 26enne, trovandolo in possesso di 17 involucri di cocaina e di 20 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













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