Napoli, municipalità collinare: basta con le fiere gastronomiche!

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No all’invasione di piazza degli artisti, nodo nevralgico per la viabilità. Il Comitato Valori Collinari ribadisce con la massima fermezza il proprio secco no alla realizzazione di fiere gastronomiche sulla collina vomerese, in particolare nel tratto pedonale di via Luca Giordano e in piazza degli Artisti, dove è annunciata, dal 18 al 22 novembre, una nuova edizione 2026 di Chocoland.

La manifestazione, dedicata al cioccolato artigianale, prevede l’insediamento di stand, degustazioni, spettacoli e iniziative in due delle aree più delicate del Vomero. Una scelta che il Comitato considera incompatibile con le esigenze di mobilità, vivibilità, sicurezza e tutela dell’identità commerciale del quartiere.

” Non siamo contrari alla cultura, alla festa o al cioccolato – dichiara Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari -. Siamo invece contrari alla trasformazione del Vomero in un fast food a cielo aperto, con file di stand alimentari, bidoni, rifiuti, con conseguenze anche sul piano igienico-sanitario e assembramenti in zone già soffocate dal traffico e dal degrado. Il Vomero non può diventare la vetrina di fiere itineranti che portano poco valore aggiunto e molti disagi “.













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