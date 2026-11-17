Condividi

Visite: 10

28 Visite

Si è svolta questa mattina, nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione de “La Storia di Napoli a Fumetti”, il progetto editoriale e culturale promosso dal Centro Studi Officina Volturno e da Magazine Informare per raccontare oltre 2500 anni di storia cittadina attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente della nona arte.

L’incontro istituzionale, nato su impulso del sindaco Gaetano Manfredi, che ha firmato la prefazione dell’opera, ha visto la partecipazione dell’assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, e dell’assessore alla Partecipazione attiva e all’Immagine della città, Carlo Puca, insieme ai curatori del volume, Angelo Morlando (testi) e Joel Folda (illustrazioni), e ai promotori dell’iniziativa, realizzata anche grazie al sostegno di Gianluca Isaia.

Il volume accompagna il lettore in un viaggio tra i secoli, i personaggi e gli eventi che hanno plasmato l’identità partenopea. Oltre al valore divulgativo, il progetto sostiene l’impegno ultra-ventennale dell’associazione di volontariato nella formazione di giovani giornalisti, nella promozione culturale e nel racconto dei territori.

Dichiarazione dell’assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano: “Portare la storia millenaria di Napoli nelle mani dei ragazzi attraverso un linguaggio visivo, diretto e contemporaneo come il fumetto significa offrire alle scuole e alle famiglie uno strumento educativo prezioso. Conoscere le proprie radici è il primo passo per formare cittadini consapevoli: iniziative come questa uniscono il rigore della divulgazione alla capacità di parlare alle nuove generazioni, valorizzando al contempo un percorso virtuoso che da oltre vent’anni forma i giovani al giornalismo e all’impegno civico”.

Dichiarazione dell’assessore alla Partecipazione attiva e all’Immagine della città, Carlo Puca: “Raccontare Napoli significa restituire la complessità e la ricchezza di un’identità unica al mondo, costruita in oltre venticinque secoli di storia. Questo volume ha il grande merito di rendere accessibile a tutti il patrimonio culturale della città, rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione attiva della comunità. Accogliere questo progetto nella casa dei napoletani, a Palazzo San Giacomo, conferma la volontà dell’Amministrazione di sostenere chi promuove cultura e narra il territorio con passione e qualità”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti