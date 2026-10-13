Napoli, altra beffa in Champions: il Villarreal rimonta e vince 3-1

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Il Napoli cade ancora in Champions League e torna a casa con una sconfitta pesante. Il Villarreal si impone per 3-1 in rimonta, ribaltando il vantaggio iniziale degli azzurri firmato da Rrahmani. Una partita dai due volti per la squadra partenopea, capace di disputare un buon primo tempo, ma troppo molle e poco incisiva nella seconda frazione.

L’avvio del Napoli lascia intravedere segnali incoraggianti. Gli azzurri tengono bene il campo, mostrano personalità e riescono a trovare la rete del vantaggio con Rrahmani, dando l’impressione di poter gestire la gara con maggiore sicurezza. La squadra sembra avere il controllo della situazione e offre una prestazione ordinata, costruendo le premesse per portare a casa un risultato positivo.

Ma nella ripresa cambia tutto. Il Villarreal alza il ritmo, aumenta la pressione e approfitta del calo degli uomini di Conte. Il Napoli perde intensità, fatica a mantenere le distanze tra i reparti e concede troppo agli avversari. La formazione spagnola prende fiducia, trova gli spazi per colpire e completa la rimonta fino al definitivo 3-1.













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