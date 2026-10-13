Gelsomina Verde uccisa a 21 anni nella Faida di Scampia: confermate due condanne a 30 anni

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Trenta anni di reclusione per Luigi De Lucia, la stessa pena per Pasquale Rinaldi alias ‘o Vichingo: condanne confermate per entrambi, ritenuti componenti del commando che assassinò brutalmente la 21enne Gelsomina Verde, uccisa da innocente durante la faida di Scampia. La sentenza è stata emessa oggi, 13 ottobre, dalla terza Corte di Assise di Appello di Napoli (presidente Vittorio Melito); presenti in aula la madre e il fratello della ragazza, Anna Lucarelli e Francesco Verde, e gli avvocati, tra cui Gianmario Siani (fondazione Polis) e Marco Buzzo (Comune di Napoli).













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