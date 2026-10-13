Gelsomina Verde uccisa a 21 anni nella Faida di Scampia: confermate due condanne a 30 anni

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 55
29 Visite

Trenta anni di reclusione per Luigi De Lucia, la stessa pena per Pasquale Rinaldi alias ‘o Vichingo: condanne confermate per entrambi, ritenuti componenti del commando che assassinò brutalmente la 21enne Gelsomina Verde, uccisa da innocente durante la faida di Scampia. La sentenza è stata emessa oggi, 13 ottobre, dalla terza Corte di Assise di Appello di Napoli (presidente Vittorio Melito); presenti in aula la madre e il fratello della ragazza, Anna Lucarelli e Francesco Verde, e gli avvocati, tra cui Gianmario Siani (fondazione Polis) e Marco Buzzo (Comune di Napoli).

 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore