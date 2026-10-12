NAPOLI, DE LAURENTIIS: MAI AVUTO DUBBI SU ALLEGRI

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Un giudizio sul Napoli? Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal gioca in casa ed è una squadra importante, io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su mister Allegri. Sono sempre stato silente, senza dare giudizi o fare commenti. Ora si è rimesso a tre dietro, evidentemente è lo schema che gli dà più sicurezza e abbiamo avuto successo conto il Frosinone che è una squadra vera». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis a margine dei Collari d’oro, parlando del suo Napoli in vista della gara di domani contro il Villarreal in Champions League.

«MALAGO’ IMPRENDITORE, ALTRI SONO “PRENDITORI”»

«Malagò? Non dovrebbe mai essere in discussione. Noi della Serie A siamo società di capitali e abbiamo a che fare con un mondo vecchio, dove ci sono personaggi che vengono eletti e devono dire la loro per giustificare il proprio ruolo, spesso dicendo cose legate al passato e non al futuro. Malagò, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso prenditori e quelli che si sono mossi appartengono al mondo della politica e capiscono poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro».

La Serie A confermerà come componente quindi la candidatura di Giovanni Malagò in vista delle elezioni Figc del 14 dicembre: «Assolutamente sì, altrimenti faremmo un passo indietro rovinoso. Attriti con i club sulla scelta del Ct? Tutte cavolate».













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