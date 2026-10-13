VIOLA SCOTTO DI CARLO RICEVE IL COLLARE D’ORO AL MERITO SPORTIVO CONFERITOGLI DAL CONI A ROMA

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Viola Scotto di Carlo ha ricevuto oggi a Roma il Collare D’Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano, conferitagli dal Coni a Roma. La cerimonia si è svolta presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, alla presenza delle massime rappresentanze istituzionali dello sport italiano, tra cui il presidente del Coni, dottor Luciano Buonfiglio, il ministro per lo Sport e i Giovani il dottor Andrea Abodi, che ha consegnato a Viola il riconoscimento sportivo, e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, il dottor Marco Giunio De Sanctis. “Un riconoscimento che celebra i suoi straordinari risultati alle Deaflympics di Tokyo 2025, dove Viola ha conquistato cinque medaglie d’oro, con undici medaglie e quattro record del mondo contribuendo a una spedizione azzurra densa di successi – hanno dichiarato all’unisono Marco Ricchi e Fabrizio Buonocore dirigenti della Napoli Nuoto -. Il Collare d’Oro non è soltanto un premio: è il riconoscimento ufficiale di un percorso sportivo di eccezionale valore, fatto di impegno quotidiano, sacrifici e risultati internazionali. Per la Napoli Nuoto, questo traguardo rappresenta un motivo di immenso orgoglio. Il successo di Viola è motivo di gioia per tutta la nostra società e un esempio del valore dello sport, capace di superare ogni barriera e trasformare il talento in risultati straordinari”.

Il presidente Carlo Silipo, della Napoli Nuoto, ha mostrato grande soddisfazione per questo obiettivo raggiunto dalla nostra atleta. “Sono state due esperienze indimenticabili sia le Olimpiadi a Parigi che le Deaflympics di Tokio 2025 – ha dichiarato Viola Scotto di Carlo -. E’ stata la mia prima esperienza alle Deaflympics e sin dal primo giorno mi sono sentita come in una famiglia molto calorosa che non mi ha fatto mai mancare nulla. Io ho dato il meglio di me stessa in ogni gara, anche a Parigi nel 2024. Due esperienze significative per la mia crescita sportiva e spero di poterne fare altre in futuro”.













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