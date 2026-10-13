Procida, traghetto con 115 passeggeri si arena nel porto, sbloccato dopo un’ora e mezza

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Il traghetto Driade della Caremar si è incagliato nel porto di Procida durante le manovre di ormeggio, provocando un’ora e venti di disagi ai passeggeri diretti a Ischia, che sono stati fatti sbarcare e hanno proseguito il viaggio su un’altra nave. La nave, partita alle 17.35 da Calata di Massa con scalo intermedio sull’isola più piccola del Golfo di Napoli, ha toccato il fondale mentre si avvicinava alla banchina.













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