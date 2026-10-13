Morbillo, Pennsylvania segnala sesto morto: 39enne con patologie e già infettata di recente

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E’ ancora allerta morbillo negli Usa. Dalla Pennsylvania arriva la segnalazione di un sesto morto: una donna di 39 anni della contea di Franklin. Secondo quanto riferito dall’ufficio del coroner locale in una nota postata su Facebook, “la paziente presentava diverse patologie pregresse”, e aveva alle spalle “una diagnosi passata di morbillo per la quale era stata sottoposta a trattamento. Si tratta del primo decesso registrato nella Contea di Franklin dopo molti anni riguardante una paziente con una storia recente di morbillo. Il caso rientra nella definizione di decesso associato al morbillo stabilita dal Dipartimento della Salute della Pennsylvania”.













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