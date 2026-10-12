TAEKWONDO, DOMINIO ASSOLUTO: A GIUGLIANO DÉBÂCLE PER GLI AVVERSARI, È “LEGGE NAPOLANO”

I Cangurotti fanno piazza pulita nel fine settimana: 3 pass per la selezione Campana alla Coppa Italia di dicembre e un bottino record di 29 medaglie tra Kids, Children e beginner.

GIUGLIANO IN CAMPANIA — Quando sul tatami sale il Team Napolano, sponsorizzato dalla TSM di Ciro Guarino con sede a Melito di Napoli, per gli avversari resta ben poco da fare se non prendere appunti. È stato un weekend di pura potenza, tecnica e cuore quello andato in scena a Giugliano, dove il Maestro Napolano, insieme al suo staff e ai suoi atleti, ha dettato un’autentica “legge” sportiva, firmando una prestazione capolavoro che lascia il segno.

SABATO DA SOGNO: TRIS DI PASS PER LA COPPA ITALIA

La marcia trionfale è iniziata sabato con i combattimenti di qualificazione per la Coppa Italia. Il bilancio per la scuderia Napolano è da brividi: ben tre atleti hanno conquistato il diritto di indossare la corazza della Selezione Campania nel grande appuntamento tricolore di dicembre.

Brian Di Palma (Il Ritorno del Re): Dopo un lungo e travagliato anno di stop forzato a causa dell’ultimo infortunio, Di Palma è tornato sul tatami nell’unico modo che conosce: dominando. Categoria letteralmente sbaragliata e pass in tasca. Bentornato.

Antonio Napolano (Dinastia Infinita): Buon sangue non mente, la storia continua. Dopo nonno Antonio e papà Giuseppe, la terza generazione della famiglia Napolano si affaccia con prepotenza nel Taekwondo che conta. Una qualificazione di forza e maturità che profuma di grande futuro.

Anna Cuorvo (La Certezza): Non ha più bisogno di presentazioni. Quando decide di spingere a tavoletta sull’acceleratore, per le avversarie cala il sipario. L’ennesima dimostrazione di un talento di livello assoluto.

DOMENICA RUGGENTE: L’INVASIONE DEI “CANGUROTTI” (29 MEDAGLIE!)

Se il sabato ha regalato la qualità eccelsa, la domenica ha mostrato la profondità e la forza del vivaio. I “cangurotti” del Maestro Napolano hanno letteralmente invaso i campi di gara, portando a casa un bottino mostruoso: 11 ori, 9 argenti e 9 bronzi.

CATEGORIA KIDS: 6 ORI CHE LUCCICANO CATEGORIA KIDS: 6 ORI CHE LUCCICANO

I piccoli campioni della categoria Kids hanno imposto un ritmo insostenibile. Menzione d’onore per i sei medagliati d’oro: Andrea Gnasso, Lorenzo Palladino, Arianna Buongiardino, Immaela Santonicola, Giulia Cicale e Maddalena Colletta.

Completano la festa della categoria gli argenti di Biagio Napolano e Giulia Saggiomo, insieme ai bronzi di Francesco Procentese, Giuseppe Cesaro, Sabrina Perrotta e Mariarosaria Santonicola.

CATEGORIA CHILDREN / BEGINNERS: PUTERIA E TALENTO CATEGORIA CHILDREN / BEGINNERS: PUTERIA E TALENTO

Ancora pioggia di metallo prezioso tra Children e Beginners. Salgono sul gradino più alto del podio conquistando l’oro: Christian Carpentieri, Francesco Capaldo, Salvatore Pio D’Alterio, Camilla Di Gennaro e Melaniia Ivaniuk.

Piazza d’onore e medaglia d’argento dopo battaglie ad altissima tensione per: Luca Vallinoti, Oriana Napolano, Irene Iasevoli, Raffaele Gaudieri, Daniel Palma, Andrea Abbate, Jacopo Cammarota, Alessandro Colantuono e Melissa Rocca.

Chiudono la spedizione trionfale con un ottimo bronzo al collo: Ciro Caputo, Vincenzo Cangiano, Nicola Castellone, Francesco Aniello Migliaccio e Andrea Esposito.

IL VERDETTO: Il Maestro Napolano e i suoi ragazzi lanciano un messaggio chiarissimo a tutto il movimento marziale italiano: la squadra è in salute, il settore giovanile è una fucina inesauribile di talenti e a dicembre, in Coppa Italia, la Campania avrà delle carte pesantissime da giocarsi.