MARANO, ANCORA SOMMERSA DAL FANGO AL CORSO EUROPA. IL COMUNE: INTERVENTO IN PROGRAMMA OGGI

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Gentile Direttore,

ancora una volta, attraverso il suo giornale, unica voce per noi cittadini di Marano, vogliamo segnalare la mancanza di interventi concreti per risolvere i problemi che stanno sommergendo Marano oltre quelli legati alla raccolta rifiuti. Stamattina, come comunicato dalla Polizia Municipale con tanto di avvisi di divieto di sosta, doveva esserci la rimozione delle tonnellate di fango accumulatesi da qualche giorno lungo il tratto del Corso Europa che va da Via Pepe fino all incrocio con Mugnano. Però, come può ben vedere dalla foto, nulla è stato fatto. Era un intervento urgente che negozianti e residenti aspettavano con ansia visto gli enormi problemi che sta creando. Cosa è accaduto che ha impedito un intervento così importante sul territorio? Sta di fatto che tra rifiuti non raccolti, mancanza di spazzamento ed adesso anche il fango il nostro Corso è diventato irriconoscibile rispetto al passato. Ma cosa si aspetta, che i negozi chiudono tutti e che i residenti vadano via? Ormai Vivere qui è diventato uno squallore.

Grazie ancora una volta che date spazio alle nostra grida di aiuto, purtroppo non sempre ascoltate.













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