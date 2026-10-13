Giovedì 15 Ottobre a Mugnano la sesta edizione de La Partita del Cuore

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, si terrà la “” allo. L’evento benefico, organizzato a favore dell’associazione ““, vedrà protagonisti le eccellenze campane dello sport e dello spettacolo affrontare la rappresentativa medica del Centro Aktis.

L’iniziativa, che coincide col mese della prevenzione, è voluta per sensibilizzare e rafforzare i progetti a tutela della salute femminile, perché tanti timori al seno per esempio con una diagnosi precoce possono essere curati e garantire un’ottima riuscita della cura.

“Con questa iniziativa si rafforza ancora una volta il legame con il Centro Aktis, da sempre vicino alla nostra realtà e impegnato con noi nella diffusione della cultura della prevenzione”, così Marzia Imperiali Di Francavilla, Presidente del Comitato Komen Campania.

“Siamo felici di essere partner di questa importante iniziativa, che sentiamo profondamente vicina ai nostri valori. Da sempre sosteniamo lo sport e promuoviamo la cultura della prevenzione, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle loro famiglie. Questo evento rappresenta per noi una sintesi perfetta di questi impegni: sport, prevenzione e promozione di uno stile di vita sano. Ringraziamo la Micros Agency, Rossella Maresca e Michele Chianese, per averci coinvolto in questa importante kermesse, e l’Associazione Komen, per aver scelto ancora una volta di condividere con noi questa significativa esperienza. Un grazie anche alle istituzioni che, attraverso il loro patrocinio, hanno confermato il valore di un’iniziativa capace di mettere al centro il benessere e il futuro delle nuove generazioni”, le parole di Valerio Scoppa, Ceo e Amministratore Unico del Centro Aktis.

“Quest’anno l’evento assume per la nostra comunità un significato ancora più speciale, inserendosi nella straordinaria cornice dei festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù, una tradizione che da sempre rappresenta un momento di fede, appartenenza e condivisione per il nostro territorio.

E non poteva esserci connubio più bello: il Sacro Cuore, simbolo di amore e speranza, incontra la Partita del Cuore, simbolo di solidarietà e attenzione verso il prossimo.

Come Sindaco, sono particolarmente orgoglioso che la nostra città possa ospitare una manifestazione capace di coniugare sport, spettacolo, beneficenza e sensibilizzazione alla salute.

Ringrazio gli organizzatori, Micros Agency e Centro Aktis, tutti i protagonisti dell’iniziativa e quanti contribuiranno alla sua riuscita”.

Pierluigi Schiattarella, Sindaco di Mugnano di Napoli

“Riuscire ad organizzare un’altra edizione, la sesta, di questa partita del cuore è davvero qualcosa di unico”, ha dichiarato Rossella Maresca, responsabile di Micros Agency ed organizzatrice dell’evento. “Il desiderio è soprattutto una giornata di riflessione ed un invito alla prevenzione attraverso l’evento sportivo indirizzando tanti giovani sulla cura del proprio corpo”.

Il presentatore Michele Chianese ha aggiunto: “Uno spettacolo nello spettacolo… tanti giovani sugli spalti che si divertiranno con i protagonisti in campo e soprattutto che vivranno una mattinata differente mettendo al centro la propria salute. Un vero onore per me poter essere utile al mio territorio e soprattutto offrire qualcosa di bello ai giovani, che sono il nostro futuro”.

Ci sarà il di set di Gigi Soriani, uno degli idoli dei ragazzi, che farà ballare tutti durante l’evento. Inoltre sono previsti ospiti speciali e tante sorprese per il pubblico presente, con tante scuole del territorio invitate a partecipare.