GIUGLIANO E QUALIANO: 4 pusher in manette, arresti dei carabinieri

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4 arresti per droga in poco meno di due ore. Un pomeriggio intenso per i carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania.

Il primo blitz nel parcheggio di un centro scommesse in via San Francesco a Patria. Un uomo è in auto e passa due buste di cellophane ad altre due persone, in cambio di una mazzetta di contanti. Coloro che prendono in consegna il carico hanno 42 e 34 anni.

I militari sono di passaggio e vedono tutto. Finiscono tutti in manette.

Nelle buste 100 dosi di cocaina e nelle tasche dell’uomo in auto banconote per 445 euro.

Sequestrate altre 3 dosi della stessa sostanza e circa 300 euro in contante, trovati nelle disponibilità del 42enne. Sono tutti ai domiciliari, in attesa di giudizio per detenzione e spaccio di stupefacenti.

In manette per lo stesso reato anche Giovanni Chianese. Ancora gli stessi carabinieri l’hanno sorpreso in piazza Roselli (Qualiano) mentre cedeva droga ad un cliente giovanissimo poi fuggito. Addosso, CHianese nascondeva 18 dosi di cocaina, 7 di crack e 324 euro. E’ stato portato in carcere.

1. RUSSO Antonio, cl. 84, CESARO Luigi, cl. 94, e PERROTTA Antonio, cl. 92

2. CHIANESE Giovanni, cl. 94.













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