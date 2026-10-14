Forza Italia Marano: Emanuele Nastro aderisce al partito. Il Coordinatore Cecere: “Uniti per il bene della città”

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L’Importante novità politica nel panorama locale di Marano. Il Coordinatore cittadino di Forza Italia, Aniello Cecere, annuncia con soddisfazione l’ufficiale adesione di Emanuele Nastro al progetto politico del partito.

L’ingresso di Nastro segna un passaggio significativo e rafforza la compagine politica sul territorio, unendo forze ed energie in un momento particolarmente delicato per la comunità maranese.

“Come coordinatore sono lieto di annunciare l’ingresso in Forza Italia di Emanuele Nastro”, ha dichiarato Aniello Cecere. “Si tratta di una figura che condivide appieno i valori e il progetto del nostro partito e che ha scelto di mettersi in gioco con determinazione e senso di responsabilità per il bene della nostra città, che sta vivendo uno dei suoi momenti più bui e complessi”.

L’adesione si inserisce in un percorso di rilancio ed espansione del partito a livello locale, con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai cittadini e costruire un’alternativa solida per il futuro di Marano.

Aniello Cecere

Coordinatore Forza Italia Marano













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