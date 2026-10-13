Marano, confermato il sequestro delle quote di Marano Ambiente: nominato un commissario

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Confermata l’anticipazione di Terranostranews: la Guardia di Finanza ha sequestrato le quote societarie riconducibili alla società che gestisce il servizio di igiene urbana a Marano. Nominato anche un commissario per la società.

La vicenda si inserisce nel quadro giudiziario legato all’inchiesta sui presunti rapporti di contiguità con il clan dei Casalesi, che nei mesi scorsi aveva portato all’arresto del titolare della ditta.

Restano ora da chiarire gli ulteriori aspetti del provvedimento e le possibili conseguenze sulla gestione del servizio. Sullo sfondo, le criticità della raccolta dei rifiuti a Marano, da anni al centro delle proteste dei cittadini. La priorità sarà garantire la continuità del servizio e individuare soluzioni concrete per una città che attende da tempo un cambio di passo.













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