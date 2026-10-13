Rifiuti a Marano, nuova tegola sulla società che gestisce il servizio: sequestrate quote societarie?

Condividi

Visite: 326

30 Visite

Nuovi sviluppi nella vicenda della gestione del servizio di igiene urbana a Marano. Stando alle informazioni che stanno emergendo, la Guardia di Finanza avrebbe sequestrato quote societarie riconducibili alla società che gestisce il servizio. Non è ancora chiaro se il provvedimento riguardi anche eventuali conti correnti. Nelle prossime ore, inoltre, potrebbe profilarsi la nomina di un amministratore giudiziario. Si attende, ad ogni modo, una conferma ufficiale.

Una situazione che aggiunge un ulteriore elemento di complessità a una vicenda già particolarmente delicata, anche alla luce dell’arresto, avvenuto alcuni mesi fa, del titolare della ditta, nell’ambito di un’inchiesta relativa a presunti rapporti di contiguità con il clan dei Casalesi. Circostanze giudiziarie che richiedono cautela e sulle quali saranno gli organi competenti a fare piena chiarezza.

Un appalto nato prima dell’arrivo dei commissari

È opportuno ricordare che l’affidamento del servizio risale a una fase precedente all’insediamento della commissione straordinaria al Comune di Marano. Il bando, infatti, era stato predisposto e pubblicato prima dell’arrivo dei commissari.

Successivamente, si è verificata una modifica dell’assetto societario legato all’esecuzione del contratto, con la costituzione di una società ad hoc, denominata Marano Ambiente, destinata a occuparsi concretamente del servizio sul territorio cittadino.

Un passaggio che contribuisce a rendere il quadro articolato e sul quale sarà necessario ricostruire con precisione atti, responsabilità e rapporti societari, distinguendo gli aspetti amministrativi da quelli eventualmente oggetto di accertamenti giudiziari.

Un servizio che da anni non soddisfa la città

Al di là degli ultimi sviluppi giudiziari e societari, resta il problema principale: la qualità del servizio di igiene urbana a Marano.

Da almeno dieci anni, il sistema della raccolta e della gestione dei rifiuti è al centro di critiche e insoddisfazione da parte di cittadini e operatori del territorio. La società affidataria, nel corso della sua gestione, non è riuscita a fugare le perplessità legate all’efficienza del servizio, mentre le criticità accumulate nel tempo continuano a pesare sulla vivibilità della città.

La questione, dunque, non riguarda soltanto gli eventuali provvedimenti giudiziari o la tenuta dell’assetto societario. In gioco c’è anche la continuità di un servizio essenziale, dal quale dipendono il decoro urbano, la tutela ambientale e la qualità della vita dei residenti.

È in questo scenario che si inserisce il lavoro della commissione straordinaria, chiamata a orientarsi in una vicenda particolarmente intricata, ricostruendo i passaggi amministrativi e societari e valutando quali iniziative siano concretamente percorribili.

La priorità resta assicurare a Marano un servizio efficiente, affidabile e all’altezza delle esigenze della comunità. Dopo anni di difficoltà, i cittadini hanno bisogno di risposte concrete, ma le possibilità di un cambio di marcia sono francamente ridotte al minimo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti