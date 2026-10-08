UNA SERATA CON IL ROMANZO. A CASTELLO DI CISTERNA LA PRESENTAZIONE DE “IL SALVACONDOTTO DI BALVENO”

Ci sono libri che si leggono. E ci sono libri che meritano di essere raccontati, discussi, vissuti insieme. Specie in una serata d’autunno. Ci sono libri che si leggono. E ci sono libri che meritano di essere raccontati, discussi, vissuti insieme. Specie in una serata d’autunno.

Mercoledì 14 ottobre 2026, alle ore 18:00, la Pro Loco Castrum ospita la presentazione de “Il salvacondotto per Balveno”, il romanzo del Prof. Gerardo Allocca. Sarà un incontro aperto, un’occasione per entrare nelle pagine del libro, una narrazione paradigmatica (nella loro assortita pluralità) di tutte le espressioni culturali della nostra contemporaneità, intendendo per essa il XX e XXI secolo, e lasciarsi guidare dalla voce dell’autore, insieme alla Prof.ssa Ida Albonico, al Prof. Avv. Gerardo Parisi e a me, che avrò il piacere di dialogare con loro.Pro-Loco Castrum APS Via Passariello, ex Edificio Scolastico “Romano” 36 Castello di Cisterna (NA) L’ingresso è libero e siete tutti invitati: lettori appassionati, curiosi, amici, famiglie. Portate le vostre domande e la voglia di una serata di buona cultura, in buona compagnia.