Maltempo, albero crolla su una Fiat Punto in via Cupa Orlando: paura al confine tra Quarto e Marano

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Momenti di paura in via Cupa Orlando, antica strada di origine romana al confine tra Quarto e Marano, dove un albero è stato abbattuto dal maltempo, finendo su una Fiat Punto.
Al momento non si segnalano feriti. Sul posto sono attesi gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’albero.
La situazione resta sotto osservazione a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Seguiranno aggiornamenti.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews