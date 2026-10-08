CENTRODESTRA COMPATTO, VIA LIBERA ALLA NUOVA LEGGE ELETTORALE

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La riforma è stata approvata (227 i voti a favore, 164 i contrari), con il voto finale a scrutinio segreto. Applausi della maggioranza. Opposizioni protestano. La premier Meloni: “Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità e più capacità di dare risposte concrete agli italiani. E a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti: siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini”

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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