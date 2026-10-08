MUGNANO, NUOVO ASSESSORE ALL’URBANISTICA: LA DELEGA ALL’INGEGNER MICHELA SUPPA

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Il sindaco Pierluigi Schiattarella annuncia la designazione dell’ing. Michela Suppa quale nuovo assessore con delega all’Urbanistica.

Una scelta che nasce dalla volontà di mettere a disposizione della città competenze professionali e istituzionali di alto profilo, affidando un settore strategico per lo sviluppo e la programmazione del territorio a una professionista con una significativa esperienza maturata in ambito tecnico, amministrativo e accademico.

L’ing. Suppa è stata, tra l’altro, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta, con delega alle tematiche dell’anticorruzione. Ha inoltre svolto attività come Ispettore Tecnico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ha presieduto diverse commissioni di gara nell’ambito di procedure per appalti pubblici. A questo si aggiunge l’attività accademica e di ricerca, con il percorso di dottorato e ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Un curriculum che unisce, dunque, esperienza sul campo, conoscenza della pubblica amministrazione, competenze tecniche e formazione accademica.

«Siamo onorati di accogliere nella nostra squadra una professionista di tale livello – dichiara il sindaco Pierluigi Schiattarella –. L’ing. Michela Suppa porta con sé un patrimonio di competenze ed esperienze che rappresenta un valore importante per la nostra Amministrazione. Siamo certi che saprà svolgere un ottimo lavoro, mettendo le sue capacità al servizio della città».

Tra le priorità della nuova delega vi sarà innanzitutto il PUC – Piano Urbanistico Comunale, strumento fondamentale per definire una visione organica dello sviluppo del territorio, coniugando programmazione urbanistica, esigenze della comunità e prospettive di crescita.

«L’obiettivo – conclude il sindaco – è proseguire il lavoro con serietà e metodo, affrontando le sfide urbanistiche con una visione di lungo periodo e con l’attenzione necessaria a costruire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del nostro territorio».

NOTA STAMPA













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