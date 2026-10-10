NAPOLI NORD CRESCE CON LA CULTURA. Laboratori gratuiti tra Quarto e Melito

Condividi

Visite: 21

90 Visite

Autunno ricco di iniziative con “OLTRE la Biblioteca”,

progetto di CTG Turmed sostenuto da Fondazione CON IL SUD

e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura

Giovani protagonisti nel percorso di rigenerazione sociale che interessa Quarto e Melito, le due popolose città a Nord di Napoli. Autunno ricco di occasioni gratuite grazie a “O.L.T.RE. la Biblioteca”, progetto con capofila l’associazione CTG Turmed, selezionato con la quarta edizione del bando “Biblioteche e comunità” promosso dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Laboratori artistici, presentazioni di libri, eventi all’aperto e un percorso di co-progettazione sono tra le iniziative che nelle prossime settimane il progetto porta in diversi luoghi dei due Comuni per coinvolgere persone di ogni età a partire da bambini e adolescenti. Proprio a questi ultimi sono rivolti i tre percorsi gratuiti di arte e comunicazione sociale. In particolare, la biblioteca comunale di Quarto ospita il laboratorio di arte, ceramica e decorazione curato dall’associazione Dialogos e immaginato come spazio per stimolare creatività e immaginazione nei più giovani attraverso la creazione di vari manufatti. Inoltre, a ragazzi e ragazze sono rivolti i due laboratori di web radio gratuiti che trovano ospitalità in altre due importanti location di Napoli Nord: uno in Casa Mehari bene confiscato di Quarto (via Nicotera 8) e l’altro nella biblioteca comunale “Francesco Rossi” di Melito (piazza Santo Stefano). I percorsi, volti a creare un gruppo di giovanissimi che intendono imparare a raccontare il territorio attraverso la propria voce, sono realizzati da Radio Mehari insieme all’associazione Dialogos. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 393 58 61 941 oppure scrivere a redazione@radiomehari.it.

I più giovani sono protagonisti anche in altre due occasioni di crescita e sano intrattenimento ospitate nella biblioteca comunale di Melito e messe in campo dall’associazione CTG Turmed. Si tratta del laboratorio di break dance, attivo tutti i venerdì dalle 17:30 alle 19:30 a cura di Domenico IPNO, e quello di street art, attivo tutti i mercoledì dalle 17 alle 19 e condotto dall’artista Golaone. Musica, colori, ritmo accompagneranno l’autunno di tanti giovani per incontrare e stimolare vocazioni e passioni.

Il progetto “O.L.T.RE. la Biblioteca” insiste per portare cultura e libri dentro e fuori le biblioteche cittadine e per creare occasioni di crescita attraverso la lettura. È stato appena avviato un percorso di cittadinanza attiva che, attraverso il protagonismo dal basso di residenti e attivisti, porterà alla costruzione partecipata di una nuova associazione che promuoverà la lettura nelle due città a Nord del capoluogo campano. L’appello è rivolto a cittadini, studenti e altri residenti che nei prossimi anni porteranno avanti la sfida avviata con il progetto. In particolare, il laboratorio di coprogettazione, curato dall’esperto di associazionismo Pietro Rufolo, è aperto gratuitamente a tutti e prosegue con incontri settimanali: chiunque può iscriversi e partecipare gratuitamente inviando una email a oltrelabiblioteca26@gmail.com.

Ad animare i luoghi pubblici delle due città arriveranno diverse presentazioni di libri, dando spazio a giovani scrittori e autori emergenti, ed eventi all’aperto per catturare la curiosità delle famiglie. Le iniziative sono curate dall’associazione CTG Turmed in sinergia con i partner della rete di cui fanno parte il Comune di Melito di Napoli con la biblioteca comunale “Franco Rossi”, il Comune di Quarto con la biblioteca comunale, la cooperativa sociale Hamal, le associazioni Dialogos, Letturiamo, Pidgin Edizioni, la Polisportiva Get Up ASD, Microbs Bibi Libreria dei ragazzi, Pagina84 e La Casa di Kiwi.

Il progetto “O.L.T.RE la Biblioteca” promuove la lettura attraverso la riqualificazione e la rigenerazione di due importanti biblioteche nelle zone a Nord di Napoli e mette in campo laboratori, eventi e altre iniziative per raggiungere persone di ogni età attraverso la cultura. Informazioni, curiosità e racconto delle iniziative sul blog www.esperienzeconilsud.it/oltrelabiblioteca e sui canali social di CTG Turmed.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti