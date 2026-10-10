Marano, residenti esasperati: «Tra sporcizia, topi e strade devastate, è diventato impossibile vivere così»

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Sporcizia ovunque, dissesto idrogeologico, tombini trascurati, spazzatura, topi e strade ormai devastate. A tutto questo si aggiunge la mancanza di un adeguato spazzamento, con marciapiedi e carreggiate sempre più in condizioni critiche. La situazione è diventata insostenibile e noi residenti siamo stanchi di vivere nel degrado. Chiediamo interventi concreti, manutenzione costante e maggiore attenzione al territorio. Non chiediamo miracoli, ma il diritto di vivere in una città pulita, sicura e dignitosa.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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