Marano, residenti esasperati: «Tra sporcizia, topi e strade devastate, è diventato impossibile vivere così»

Condividi

Visite: 136

94 Visite

Sporcizia ovunque, dissesto idrogeologico, tombini trascurati, spazzatura, topi e strade ormai devastate. A tutto questo si aggiunge la mancanza di un adeguato spazzamento, con marciapiedi e carreggiate sempre più in condizioni critiche. La situazione è diventata insostenibile e noi residenti siamo stanchi di vivere nel degrado. Chiediamo interventi concreti, manutenzione costante e maggiore attenzione al territorio. Non chiediamo miracoli, ma il diritto di vivere in una città pulita, sicura e dignitosa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti