Napoli, sequestrate 2.300 maglie false del Calcio Napoli: le imitazioni su TikTok, denunciato un uomo

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Maxi sequestro di maglie contraffatte del Calcio Napoli da parte dei Baschi Verdi del Gruppo provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. I militari hanno sequestrato circa 2.300 maglie false della squadra azzurra, che venivano messe in vendita attraverso TikTok.

A finire nei guai è stato un uomo, denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di commercializzazione di prodotti contraffatti.

Particolarmente ingegnoso il sistema utilizzato per rendere più credibili le imitazioni: le maglie erano dotate di una speciale etichettatura che rimandava direttamente al sito ufficiale del Calcio Napoli, nel tentativo di far apparire i prodotti come originali.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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