Nuova legge elettorale, si avvicina il voto? Tra giugno e ottobre le possibili date delle elezioni

A Roma torna a circolare un vecchio adagio della politica: quando viene approvata una nuova legge elettorale, la legislatura spesso imbocca il rettilineo finale. Non è una regola scritta né una conseguenza automatica, ma una dinamica che in passato si è ripetuta più volte. Cambiare le regole del voto significa infatti ridisegnare gli equilibri tra i partiti, rivedere le alleanze e spingere parlamentari e dirigenti a ragionare sulle strategie per le prossime elezioni.

È in questa fase che le tensioni possono aumentare, i rapporti di forza modificarsi e la tenuta della maggioranza diventare più difficile. La nuova legge elettorale, insomma, può trasformarsi in un passaggio decisivo verso la fine anticipata della legislatura.

La storia politica italiana offre diversi precedenti. Il Mattarellum entrò in vigore nell’agosto del 1993 e si votò nella primavera successiva. Il Porcellum fu approvato alla fine del 2005, pochi mesi prima delle elezioni dell’aprile 2006. Il Rosatellum, invece, arrivò nel novembre 2017, con il voto fissato per il marzo 2018.

Ma cosa accadrà questa volta? L’approvazione della nuova legge elettorale riapre inevitabilmente il dibattito sui tempi della prossima tornata politica. Tra le ipotesi che alimentano il confronto ci sono giugno e ottobre, due finestre temporali che rispondono a scenari politici differenti.

Un voto a giugno significherebbe anticipare sensibilmente la conclusione naturale della legislatura, con una scelta che richiederebbe una precisa decisione politica. Ottobre, invece, rappresenterebbe un’altra possibile finestra, più vicina alla scadenza naturale, ma comunque subordinata alle valutazioni del presidente della Repubblica e agli eventuali sviluppi della situazione parlamentare.

La legislatura in corso è iniziata il 13 ottobre 2022 e, salvo scioglimento anticipato delle Camere, la sua durata ordinaria è di cinque anni. La Costituzione prevede che le elezioni delle nuove Camere si svolgano entro settanta giorni dalla fine della legislatura.

Al momento, quindi, la nuova legge elettorale non basta da sola a stabilire quando gli italiani saranno chiamati alle urne. Molto dipenderà dalla tenuta della maggioranza, dalle strategie dei partiti e dalla volontà politica di arrivare alla scadenza naturale oppure di anticipare il voto.

Giugno o ottobre? La partita resta aperta e, mentre le forze politiche cominciano a fare i conti con le nuove regole, la data delle prossime elezioni diventa già un terreno di confronto e di scontro.